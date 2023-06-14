Кадыров опубликовал видео со встречи с Делимхановым

Глава Чечни Рамзаны Кадыров опубликовал в своих соцсетях видео со своим соратником, депутатом Госдумы РФ Адамомом Делимхановым. Таким образом глава региона подтвердил, что с политиком все в порядке.

14 июня ряд украинских СМИ сообщили о гибели Делимханова после атаки ВСУ на Запорожскую область. Российские СМИ эту информацию опровергли. Сообщалось, что Делимханов получил ранение.

Позже глава Чечни Кадыров в своих соцсетях сообщил, что не может выйти на связь с Делимхановым, и попросил украинскую разведку предоставить информацию о его месте нахождения.

Также сообщения о гибели политика опровергли депутаты Госдумы РФ Вячеслав Володин и Андрей Картаполов, а вечером 14 июня сам Делимханов вышел на связь и призвал не верить фейкам в украинских СМИ.

На видео, которое было опубликовано в соцсетях Кадырова, Делимханов с другими военными обсуждают ход специальной военной операции. Карта, которой руководствуются военные, намеренно закрыта специальным фильтром.

Весной 2022 года Делимханов лично курировал отряд при штурме Мариуполя.