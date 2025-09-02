Операцию провели бойцы отряда специального назначения «Ахмат», которые, по слова руководителя региона, действовали «быстро и четко, без лишнего шума».

В ходе боевой работы российские военнослужащие нанесли точные удары по вражеской технике с помощью двух FPV-беспилотников «Князь Вандал Новгородский» (КВН).

В результате прямых попаданий реактивная установка противника была полностью уничтожена и, как отметил Кадыров, «благополучно отправлена в утиль».

Это не первая успешная операция подразделений «Ахмата» за последнее время. Накануне бойцы спецназа отбили натиск ВСУ на Сумском направлении, демонстрируя высокую боевую эффективность.

Кроме того, глава Чечни сообщил о блестящей операции на Харьковском направлении, где группа беспилотников стрелкового батальона имени Шейха Мансура Министерства обороны РФ совместно с артиллеристами уничтожила несколько блиндажей и минометный расчет противника.

