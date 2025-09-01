Смерть бойца ВСУ, пытавшегося сдаться в плен, попала на видео

Во время попытки украинского бойца сдаться в плен его убили бойцы Вооруженных сил Украины. Об этом в своем телеграм-канале написал военный корреспондент Дмитрий Кулько.

Военкор Кулько опубликовал видео, где запечатлена смерть украинского военного. Он был убит своими же бойцами в момент сдачи в плен. По данным корреспондента, это случилось на запорожском направлении, когда военнослужащий, сложив оружие и подняв импровизированный флаг, попытался перейти к российским позициям, следуя за разведывательным дроном.

Однако, согласно словам Кулько, украинские бойцы не позволили ему уйти и использовали FPV-дроны для его уничтожения. Военкор отметил, что это была «показательная казнь», делая акцент на том, что такая ситуация якобы должна послужить уроком другим солдатам ВСУ.

Ранее в Одессе на радиостанции прозвучал призыв для военнослужащих ВСУ сдаться в плен.