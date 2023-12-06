Кадыров поблагодарил президента за включение в делегацию РФ в поездке в ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о своей уверенности в том, что недавняя поездка президента РФ Владимира Путина в ОАЭ откроет для обоих государств множество новых возможностей. Он поблагодарил Путина за то, что тот включил его в состав делегации РФ в данном визите. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях .

В посте он заявил о своей уверенности в том, что визит Путина в ОАЭ открывает новые возможности для развития обеих стран. Он поблагодарил лидера РФ «за оказанную честь быть включенным в состав» делегации.

Кадыров выразил благодарность и лидеру Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заидом Аль Нахайяну за его гостеприимство и радушный прием, который был оказан делегации из России. Глава республики выразил надежду на то, что принятые в ходе встречи президентов решения станут основой для сотрудничества государств в скором будущем.