Кадыров показал пленных украинцев и посоветовал бойцам ВСУ сложить оружие

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с двумя пленными украинскими бойцами Петром и Денисом. В ролике, размещенном в телеграм-канале, заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов беседует с бойцами 24-й бригады ВСУ, которые отметили проявленное гуманное отношение российских военнослужащих.

Кадыров акцентировал внимание на том, что российская сторона не намерена воевать с безоружными. Он подчеркнул, что врагами являются те, кто выступает против российских интересов. Глава Чечни призвал украинских бойцов задуматься о своих жизнях и жизнях близких и рассмотреть возможность сдачи оружия.

«Поэтому рекомендую всем, кто пока еще на стороне укровойск, сдаться в плен Российской армии и тем самым сохранить себе жизнь, не портить её себе и своим близким, которым вы дороги», — написал Кадыров.

Глава Чечни ранее опубликовал видео, на котором показаны кадры уничтожения военнослужащих ВСУ в Курской области. В ролике был зафиксирован FPV-дрон, который совершил прицельный удар по солдатам и технике.

Накануне Рамзан Кадыров опроверг информацию о своем исчезновении.