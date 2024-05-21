Кадыров принял отставку главы правительства Чечни

Он отметил, что Хучиев переходит на другую работу и выразил уверенность, что на новом месте тот проявит все свои лучшие качества и продемонстрирует высокий профессионализм.

Новая должность Хучиева не сообщается. Обязанности главы правительства Чечни будет исполнять Иса Тумхаджиев, с ноября занимавший пост первого зама Хучиева.

Муслим Хучиев возглавлял правительство Чечни с июня 2018 года. Ранее он был мэром Грозного. А начинал свою трудовую деятельность Хучиев в качестве корреспондента криминальной хроники на РТР после того, как окончил МГУ по специальности «Журналистика».