Кадыров принял отставку главы правительства Чечни
Фото: [сайт Чеченского регионального отделения «Единой России»]
Председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев покинул свой пост. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он отметил, что Хучиев переходит на другую работу и выразил уверенность, что на новом месте тот проявит все свои лучшие качества и продемонстрирует высокий профессионализм.
Новая должность Хучиева не сообщается. Обязанности главы правительства Чечни будет исполнять Иса Тумхаджиев, с ноября занимавший пост первого зама Хучиева.
Муслим Хучиев возглавлял правительство Чечни с июня 2018 года. Ранее он был мэром Грозного. А начинал свою трудовую деятельность Хучиев в качестве корреспондента криминальной хроники на РТР после того, как окончил МГУ по специальности «Журналистика».