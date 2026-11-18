Специалисты по реставрации разбирают кладку буквально по кирпичику в местах, где требуется замена элементов, и планируют дойти до основания башни, чтобы восстановить монолитность фундамента. По словам руководителя реставрационного проекта, генерального директора компании «Культреставрация» Дмитрия Димитриенко, после завершения работ башня получит современную инженерную инфраструктуру, скрытую за историческим фасадом.



В сооружение проведут системы вентиляции, отопления, электрические и пожарные сети, а также подготовят пространство для размещения исторической экспозиции.

Особенность Пятницких ворот — порядка 100 окон-бойниц — обязательно сохранят и адаптируют под музейные задачи. Все ключевые мероприятия по восстановлению памятника намерены завершить к 850-летию Коломны, которое отметят в 2027 году.