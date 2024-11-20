Кадыров сообщил о ликвидации в Брянской области диверсанта из США

Российские пограничники уничтожили в Брянской области одного из членов иностранной диверсионной группы, который в прошлом году принимал участие во встрече с президентом США Джо Байденом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Татуированного рейнджера ликвидировали еще в конце октября.

По словам Кадырова, это профессиональные бойцы. Они планировали совершить на территории России ряд диверский.

Также глава Чечни отметил, что после ликвидации диверсанта в его коллекцию попал долгожданный американский армейский пулемет М249, который ему все никак не удавалось достать.

Ранее Кадыров пообещал возмездие из-за атаки дрона на университет спецназа.