Кадыров пообещал возмездие из-за атаки дрона на университет спецназа

После нападения беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе последуют ответные меры. Об этом заявил Рамзан Кадыров, глава Чечни в интервью ТАСС.

«Они нас «укусили», мы их уничтожим», — сказал он.

Кадыров пообещал, что отмщение будет настолько серьезным, что противники даже не могут этого вообразить. На вопрос о возможных ответных действиях он сказал, что «с нами шутить не позволим».

Глава региона добавил, что сейчас проводится расследование, чтобы понять, что именно произошло, и заверил, что предпримет меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

По его словам, причиной атаки послужило отправление РУС около 50 тысяч бойцов для участия в военных действиях на Украине. Он также сообщил, что поручил повысить усилия на фронте на 100%, чтобы всем стало ясно, как чеченцы могут улучшить свои военные возможности.

Андрей Картаполов, председатель Комитета ГД по обороне, сообщил, что беспилотник мог быть запущен с Украины в направлении Черного моря по нейтральным водам.

Он подтвердил, что украинские вооруженные силы вероятно использовали беспилотник PD-2 для этой атаки.

Дрон может преодолевать до 1300 км, и дальность его полета могла быть увеличена с помощью дополнительных батарей. В настоящее время точная модель беспилотника установить не удалось из-за значительных повреждений.

Рано утром 29 октября Кадыров сообщил об атаке вражеского беспилотника на Российский университет спецназа в Гудермесе в своем Telegram-канале.

В результате атаки с воздуха на территории высшего учебного заведения загорелась крыша пустующего здания. Жертв и пострадавших, по словам главы Чечни, нет.