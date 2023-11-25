Кадыров сообщил об отправившемся в зону СВО спецборте с добровольцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о специальном борте, вылетевшем из аэропорта столицы республики в зону СВО на территории Украины. О борте с солдатами-добровольцами он уведомил в своих соцсетях .

В посте Кадыров заявил, что каждый из отправившихся сегодня на СВО уверен в том, что защищать Родину в тяжелые времена – это первостепенный долг каждого. Он также сообщил о том, что перед отправлением бойцы прошли обучение в университете спецназа. Кадыров уточнил, что там же добровольцы были обучены тактической стрельбе, медицине и прошли курсы по огневой подготовке.

Известно, что рейс с бойцами провожали председатель парламента Чечни Магомед Даудов, глава местного Министерства внутренних дел Аслан Ирасханов и начальник столичного линейного отдела МВД Али Тагиров.

Кадыров выразил гордость добровольцами и подчеркнул, что они помешают «врагу реализовать гнусные планы».