Кадыров: враги пытаются расшатать ситуацию в РФ по национальному вопросу

Российские враги после теракта в «Крокусе» пытаются расшатать ситуацию внутри РФ по национальному вопросу. Нельзя допустить преследования по национальному и религиозному признаку в стране, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своих соцсетях .

Там глава республики выразил соболезнования родственникам и близким погибших в ходе трагедии, подчеркнув ее масштаб. Он также указал на то, что враги страны уже пытаются расшатать ситуацию, пользуясь национальным вопросом. Кадыров подчеркнул, что РФ была и останется многонациональным государством, и по его мнению, в этом заключается ее сила и величие. Глава Чечни призвал не допустить преследования по национальному и религиозному признаку.

Он также напомнил, что РФ уже ведет успешную борьбу с представителями неонацизма. Кадыров добавил, что ничто не может помешать ей продолжать данную борьбу внутри страны, а с подстрекателями преследований будет проводиться короткий разговор в рамках железного законодательства государства.