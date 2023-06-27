Кадыров заявил, что российские военные предотвратили попытку прорыва ДРГ в Белгородскую область

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что российские военные предотвратили попытку украинской диверсионно-разведывательной группировки проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага. Так происходит каждый раз, когда враг пытается приблизиться к оборонительным линиям», – написал Кадыров.

Он отметил, что прорыв планировался в районе населенных пунктов Щетиновка и Богун-Городок.

15 июня Кадыров сообщил, что личный состав батальона «Запад-Ахмат» Министерства обороны РФ прибыл в Белгородскую область, чтобы приступить к службе по охране российской государственной границы.

Ранее глава Чечни ни раз заявлял, что ее необходимо усилить. Такие заявления он сделал также на фоне события, когда украинские ДРГ в мае проникли на территорию региона.

27 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что интенсивность ударов по населенным пунктам регионам снизилась. Он отметил, что ща сутки было зафиксировано семь прилетов (раньше доходило до сотни).

С начала специальной военной операции приграничные территории РФ подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Часто украинские военные используют беспилотники, но также применяют ракеты.