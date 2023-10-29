Кадыров заявил о фашизме Израиля в отношении Палестины
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Фашизм Израиля в отношении Палестины по своей жестокости ничем не уступает, и может даже, превосходит гитлеровский. Соответствующее заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в своих социальных сетях.
По словам Кадырова, дети из Палестины записали видео, обращенное ему, в котором просили о помощи.
«Что мне сказать этим детям?», – задался вопросом Кадыров, заявив, что в жестокости Израиль и его фашизм не уступают гитлеровскому.
Он также заявил, что жертвами геноцида со стороны израильского государства стали тысячи невиновных, а помогает этому государству страна, которая «всегда ратовала» за человеческие права, подчеркнул Кадыров.
Кадыров сообщил, что фондом Ахмата-Хаджи Кадырова была подготовлена помощь для 20000 семей из Палестины.