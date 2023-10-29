Кадыров заявил о фашизме Израиля в отношении Палестины

Фашизм Израиля в отношении Палестины по своей жестокости ничем не уступает, и может даже, превосходит гитлеровский. Соответствующее заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в своих социальных сетях .

По словам Кадырова, дети из Палестины записали видео, обращенное ему, в котором просили о помощи.

«Что мне сказать этим детям?», – задался вопросом Кадыров, заявив, что в жестокости Израиль и его фашизм не уступают гитлеровскому.

Он также заявил, что жертвами геноцида со стороны израильского государства стали тысячи невиновных, а помогает этому государству страна, которая «всегда ратовала» за человеческие права, подчеркнул Кадыров.

Кадыров сообщил, что фондом Ахмата-Хаджи Кадырова была подготовлена помощь для 20000 семей из Палестины.