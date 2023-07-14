Кадыров заявил о намерении баллотироваться на пост главы Чечни на следующих выборах

Рамзан Кадыров прокомментировал появившиеся в последнее время слухи, что высшее российское руководство якобы ищет ему замену на посту руководителя Чеченской республики.

Он призвал не верить слухам, заявив, что готов и дальше оставаться у руля руководителя республики.

«Распространяют слухи, что меня убирают и на мое место ищут другого. На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать. Когда срок истечет, с позволения Аллаха снова пойду на выборы, и если народ изберет, буду продолжать работать», - заявил Кадыров на расширенном совещании в правительстве региона.

Тех же, кто распускает подобные слухи и домыслы, Кадыров назвал откровенными провокаторами, задача которых всеми силами постараться дестабилизировать российский регион.

«Нельзя идти на поводу у тех, кто заинтересован в дестабилизации обстановки в регионе», - заключил в соцсетях глава Чечни.

Рамзан Кадыров в марте 2007 года утвержден парламентом республики в должности президента Чечни. С сентября 2010 года он является главой Чеченской Республики. На последних выборах в 2021 году за политика отдали голоса 99,7% чеченских избирателей.