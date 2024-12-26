Кадыров заявил о попытке дестабилизировать политическую ситуацию в Узбекистане

В последнее время некоторые внутренние силы пытаются дестабилизировать политическую ситуацию в Узбекистане, заявил Рамзан Кадыров, глава Чечни. По его словам, медиаатаки на руководство страны поддерживаются западными изданиями, и активно обсуждается версия о «чеченском следе», о чем он сообщил в своем телеграм-канале.

Осенью в Узбекистане произошло покушение на экс-чиновника Комила Алламжонова, и многие местные СМИ заподозрили главу Чеченской Республики в этом инциденте.

«Я сказал тогда, говорю и сейчас: если бы это готовил я, то довел бы дело до конца еще в тот же день», — заявил Кадыров.

Он охарактеризовал события в Узбекистане как тревожный сигнал для президента Шавката Мирзиеева. Кадыров также указал на внезапное появление чиновника Дмитрия Ли, который спустя два месяца после покушения стал фигурантом дела.

Он подчеркнул важность не только тщательного расследования, но и служебной проверки следователей. По мнению Кадырова, текущие события представляют собой попытку подорвать стабильную команду, управляющую страной.

Он призвал окружение Мирзиеева прекратить распространение «грязных слухов». Алламжонову и Ли он посоветовал не играть роль жертв, угрожая последствиями «по чеченским традициям». Кадыров добавил, что ему не нужно ничего предпринимать для своего влияния в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что Кадыров призвал снять запрет со свергнувшей Асада группировки. Он считает, что это решение поможет предотвратить гуманитарный кризис в Сирии, где ситуация остается крайне напряженной после свержения президента Башара Асада.