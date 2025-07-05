В Пулково ввели временные ограничения

В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге ввели ограничения на полеты. Информация об этом появилась в телеграм-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

В сообщении говорится о том, что данная мера вызвана необходимостью обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. В настоящее время воздушная гавань не принимает и выпускает самолеты.

Ранее представители воздушной гавани отметили, что доступ в курительную комнату в Пулково действительно стал платным для пассажиров, но есть и бесплатная зона — на улице перед терминалом. Ей по-прежнему могут пользоваться пассажиры.

Ранее сообщалось о том, что Путин дал старт масштабной модернизации аэропортов под новое поколение самолетов.