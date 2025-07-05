В Германии вывели Киев на чистую воду
В Германии раскрыли тайну Киева
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Вооруженные силы Украины остались без систем ПВО Patriot: этот вид вооружении у них закончился, сообщает немецкая газета Tagesspiegel.
По словам военного эксперта Густава Гресселя, сейчас у России есть все шансы нанести удары по важным стратегическим объектам военной промышленности Незалежной.
Таким образом, ни ЕС, ни ФРГ не смогли заменить США в поставках вооружений, отметил собеседник издания.
Ранее сообщалось о том, что «кинжалом» поражен украинский ЗРК Patriot.