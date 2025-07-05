Президент США Дональд Трамп изменил свое решение относительно по обеспечению Киева вооружением. Его цель – заставить Евросоюз взять на себя роль посредника и лично не участвовать в конфликте. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал немецкий политолог и журналист Патрик Бааб.

«У них нет выбора, и они это отчетливо осознают», — сказал он.

Именно по этой причине генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласиля на все предложения Трампа, а премьер-министр Британии Кир Стармер готов на закупить сотни ракет.

Элита в Европе ничему не учится и продолжает милитаризировать свои страны, чтобы подготовиться к войне с Россией, заключил Бааб.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил, что Маску придется вернуться в ЮАР без субсидий.