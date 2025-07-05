Американец за десять минут проглотил 70 хот-догов
Американец «провалил» рекорд, хотя съел 70 хот-догов
Фото: [pxhere.com]
Американец Джоуи Честнат, получивший прозвище «Челюсти», не смог побить установленный им мировой рекорд в конкурсе по поеданию хот-догов.
Мужчина за десять минут съел 70,5 штук, но это не принесло ему победу, хотя ему удалось обойти конкурентов, сообщает РИА Новости.
В 2021 году Честнат съел 76 хот-догов.
Победитель прошлого года по имени Патрик Бертолетти в этом году смог съесть всего лишь 46,5 хот-догов.
Победитель конкурса получит приз в размере $10 тыс. долларов.
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