Американец за десять минут проглотил 70 хот-догов

Американец Джоуи Честнат, получивший прозвище «Челюсти», не смог побить установленный им мировой рекорд в конкурсе по поеданию хот-догов.

Мужчина за десять минут съел 70,5 штук, но это не принесло ему победу, хотя ему удалось обойти конкурентов, сообщает РИА Новости.

В 2021 году Честнат съел 76 хот-догов.

Победитель прошлого года по имени Патрик Бертолетти в этом году смог съесть всего лишь 46,5 хот-догов.

Победитель конкурса получит приз в размере $10 тыс. долларов.

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