«Стали призраками»: в итальянском лесу обнаружили страшную находку
Отец бросил двоих детей в итальянском лесу, чтобы защитить от болезней
Фото: [pxhere.com]
Уроженец Нидерландов бросил двух маленьких детей в лесу в итальянском Пьемонте, чтобы изолировать их от общества. «Заботливый» родитель хотел таким образом защитить сыновей от болезней, сообщает газета Corriere della Sera.
Мальчики были вывезены из Германии и спрятаны в лесу. Даже когда они жили с родителями недалеко от деревни Лауриано примерно в 30 километрах к востоку от итальянского города Турин, они не посещали школу и никогда не наблюдались у врача.
Таким образом, они стали двумя призраками, отмечается в публикации.
Сам отец детей заявил, что у сыновей были игрушки и вся необходимая для жизни инфраструктура, включая электричество, еду и воду.
Мать детей никак не участвовала в их воспитании. Родителей мальчиков лишили родительских прав.
В настоящее время дети находятся в специальном учреждении. Решается вопрос с их усыновлением.
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