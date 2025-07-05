Трамп рассказал, как ласково называет свою жену

Президент США Дональд Трамп в ходе выступлении на митинге в Айове рассказал, как ласково называет свою жену Меланью. Об откровениях главы Белого дома сообщает издание Daily Mail.

Американский лидер признался, что говорит супруге: «Спокойной ночи, первая леди, моя дорогая».

Это напоминает ему о том, что он президент США.

Первая леди появляется в Белом доме, но ее обязанности выполняет Трамп.

Дело в том, что Меланью сильно напугали покушения на американского лидера, которая и так много лет беспокоилась о безопасности семьи, передает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось о том, что в США неадекват залез в дом Трампа во Флориде, чтобы жениться на его внучке Кай.