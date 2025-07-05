Решение конфликта на Украине зависит от президента РФ Владимира Путина, а стремление Владимира Зеленского убедить союзников надавить на Москву ни к чему не приведет.

Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Эксперт предупредил о том, что никто не сможет воздействовать на российского лидера.

При этом, объяснил Соскин, Зеленский позволяет себе делать заведомо лживые заявления, пытаясь убедить западных лидеров в том, что Украине есть, что противопоставить России, требуя для этого денег и оружия.

Ранее сообщалось о том, что в Германии вывели Киев на чистую воду.