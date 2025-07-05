Новый законопроект Трампа лишит медицинского страхования около 12 млн американцев
Трамп подписал «большой, красивый» проект о бюджете США
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В США состоялось подписание нового законопроекта о расходах и налогах, который существенно изменит повестку правительства.
Сам хозяин Белого дома назвал документ «большим и красивым».
Трансляцию церемонии подписания вели американские телеканалы.
На этой неделе законопроект объемом 940 страниц по требованию демократов был прочитан вслух и прошел необходимые процедуры в конгрессе.
Подписание документа состоялось на предъюбилейный День независимости.
По данным бюджетного управления конгресса, за десять лет госдолг вырастет на $3,3 трлн и лишит около 12 млн американцев медицинского страхования.
Ранее сообщалось о том, что Маск предложил создать Партию Америки.