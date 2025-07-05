Новый законопроект Трампа лишит медицинского страхования около 12 млн американцев

В США состоялось подписание нового законопроекта о расходах и налогах, который существенно изменит повестку правительства.

Сам хозяин Белого дома назвал документ «большим и красивым».

Трансляцию церемонии подписания вели американские телеканалы.

На этой неделе законопроект объемом 940 страниц по требованию демократов был прочитан вслух и прошел необходимые процедуры в конгрессе.

Подписание документа состоялось на предъюбилейный День независимости.

По данным бюджетного управления конгресса, за десять лет госдолг вырастет на $3,3 трлн и лишит около 12 млн американцев медицинского страхования.

Ранее сообщалось о том, что Маск предложил создать Партию Америки.