Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном доказали, что Россия не собирается отказываться от своих планов относительно Украины.

Отмечается, что западные страны столкнулись с большими проблемами, которые подрывают поддержку ВСУ. Так, США «устали» и сигнализируют об этом, Германия «истекает кровью» из-за санкций, а Франция страдает от внутренних беспорядков, а в ЕС признали затратность «линии разграничения» на Украине.

Вот почему Франция активизировала контакты с Россией.

Путин заявил о «готовности к переговорам», но только исходя из ситуации на фронте, где «Москва уже получила стратегическое преимущество», — говорится в публикации.

Ранее на Западе рассказали о регулярных прямых контактах Путина и Трампа в обход ЕС.