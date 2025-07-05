В США зазвучали голоса противников поддержки Украины. Так, член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна на своей странице в соцсети X она раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского и настойчиво рекомендовала ему заключить мирное соглашение с Москвой.

Луна заявила, что не будет голосовать за продолжение финансирования Украины.

Она напомнила Зеленскому о том, что он отменил выборы, а также, о том, что он позволил себе оскорбить президента США Дональда Трампа и вице-президента Джэй Ди Вэнса.

Она отметила, что продолжение конфликта только ухудшит положение Украины, и мирное соглашение — это единственный шанс не допустить того, но поставки военной помощи Киеву не помогут этого добиться, заключила конгрессвумен.

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