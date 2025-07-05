В ходе российско-украинского конфликта вскрылась слабость военного потенциала США и ЕС, рассказал Джонсон в эфире YouTube-канала India and Global Left бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

Война доказала, что и в европейских странах, и в США, индустриальные базы настолько слабы, поэтому не могут поддерживать производство оружия на достаточном уровне, заявил эксперт.

Причем, считает Джонсон, президент США Дональд Трамп понимает это.

Он осознает, что Вашингтон не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, заключил экс-аналитик ЦРУ.

Ранее сообщалось о том, что в Конгрессе США потребовали заморозить помощь Украине.