Бывший аналитик ЦРУ шокирован слабостью Запада в Украине
В США рассказали о вскрывшейся из-за конфликта на Украине проблеме
Фото: [pxhere.com]
В ходе российско-украинского конфликта вскрылась слабость военного потенциала США и ЕС, рассказал Джонсон в эфире YouTube-канала India and Global Left бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.
Война доказала, что и в европейских странах, и в США, индустриальные базы настолько слабы, поэтому не могут поддерживать производство оружия на достаточном уровне, заявил эксперт.
Причем, считает Джонсон, президент США Дональд Трамп понимает это.
Он осознает, что Вашингтон не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, заключил экс-аналитик ЦРУ.
Ранее сообщалось о том, что в Конгрессе США потребовали заморозить помощь Украине.