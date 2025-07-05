Трамп промолчал о звонке Зеленскому

Несмотря на состоявшийся разговор президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, на странице американского лидера так и не появился соответствующий пост.

На это обратил внимание обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. Об интересной детали он написал в своем телеграм-канале.

О разговоре двух политических лидеров 4 июля сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Разговор Трампа и Зеленского он назвал «важным и содержательным».

Ранее сообщалось о том, что Зеленский и Трамп обсудили усиление обороны Украины.