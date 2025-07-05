ВСУ атаковали Чувашию дронами типа «Лютый»

Украинские боевики атаковали Чувашию беспилотниками типа «Лютый». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В республике работают средства ПВО. Над Чебоксарами сбили один вражеский дрон.

Несколько устройств, по данным телеграм-канала Shot, было сбито на подлете к республике.

Этому предшествовало около шести взрывов, один из которых в районе деревни, расположенной в десяти километрах от Чебоксар.

К счастью, никто не пострадал. Разрушений тоже нет.

Официальных комментариев по поводу ЧП пока не поступало.

Ранее сообщалось о том, что путешественник из Подмосковья пересек Чувашию и Татарстан на пути во Владивосток на велосипеде.