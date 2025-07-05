ВСУ атаковали Чувашию дронами типа «Лютый»
Украинские боевики закидали Чувашию дронами
Фото: [flickr.com]
Украинские боевики атаковали Чувашию беспилотниками типа «Лютый». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В республике работают средства ПВО. Над Чебоксарами сбили один вражеский дрон.
Несколько устройств, по данным телеграм-канала Shot, было сбито на подлете к республике.
Этому предшествовало около шести взрывов, один из которых в районе деревни, расположенной в десяти километрах от Чебоксар.
К счастью, никто не пострадал. Разрушений тоже нет.
Официальных комментариев по поводу ЧП пока не поступало.
Ранее сообщалось о том, что путешественник из Подмосковья пересек Чувашию и Татарстан на пути во Владивосток на велосипеде.