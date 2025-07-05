За три часа ПВО сбили над российскими регионами 42 дрона ВСУ

В пятницу, 4 июля, с 20:00 мск до 23:00 мск, дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали над российскими регионами 42 украинских беспилотника.

28 из них были сбиты над территорией Белгородской областью, шесть аппаратов сбили над Брянской областью, три беспилотника ликвидировали над Курской области и два над Орловской.

Еще по одному БПЛА сбиты над Смоленской, Воронежской и Тверской областями, сообщает Министерство обороны РФ.

Ранее сообщалось о том, что в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени в пятницу, 4 июля, над тремя российскими регионами вновь были сбиты вражеские беспилотники.