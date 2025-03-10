Газета The Sun сообщила , что два заведения общественного питания в центре украинской столицы, носившие имя Дональда Трампа, сменят названия. Причиной тому послужило решение администрации Белого дома о временном прекращении поставок вооружения и обмена разведывательной информацией с Украиной.

Недавно телеканал Fox News, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщал о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока Трамп не убедится в стремлении Киева к мирному урегулированию.

Владелец двух кафе, расположенных в центре Киева, принял решение о демонтаже вывесок, выражая таким образом свое недовольство политикой президента США. Ожидается, что новые названия заведений будут объявлены позднее в текущем месяце.

Ранее сообщалось, что у Киева не будет еще одного шанса в случае провала переговоров с США.