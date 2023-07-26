Кагарлицкого* отправили в СИЗО по делу об оправдании терроризма

Публициста и социолога Бориса Кагарлицого* арестовали по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сыктывкарского городского суда в среду, 26 июля. Журналист отправлен в СИЗО.

Кагарлицкого* обвиняют по части 2 статьи 205 УК РФ «Публичное оправдание терроризма с использованием интернета». Ему грозит срок до семи лет тюремного заключения. Делом публициста занимаются следователи УФСБ по Республике Коми. Ранее ФСБ возбудила уголовное дело на журналиста.

«Постановлением Сыктывкарского городского суда удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кагарлицкого Б.Ю.*», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Кагарлицкий* являлся главным редактором интернет-портала «Рабкор». Там он разместил видео, в котором публично оправдал террористические действия. О каком именно видеоролике журналиста идет речь, не уточняется.

Кагарлицкий* попал в список иностранных агентов, опубликованном Министерством юстиции РФ, в 2018 году. Основанием для этого стало участие журналиста в деятельности Фонда Розы Люксембург*.

Кагарлицкий* часто делал в своих блогах различные финансовые и политические прогнозы. Является кандидатом политических наук. Его отец – известный литературовед и театроведа Юлий Кагарлицкий.

После начала спецоперации на Украине Кагарлицкий* неоднократно критиковал действия российской власти.

*Минюстом РФ внесен в перечень иноагентов