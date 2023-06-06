Каховское водохранилище потеряет всю воду из-за разрушенной ГЭС, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время посещения подтопленного города Новая Каховка и общения с жителями.

Он отметил, что проблема будет решаться.

«Как только вода упадет, а она упадет достаточно скоро, Каховское водохранилище потеряет тот запас воды, который предназначался для мелиорации всей этой засушливой и очень благодатной таврийской земли», — сказал Сальдо.

Во вторник, 6 июня, на Каховской ГЭС произошло разрешение задвижек. Из-за этого произошел неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень превысил 10 метров. В зоне подтопления, по данным властей Херсонской области, находится 14 населенных пунктов. Всего же в зоне риска находятся порядка 80 городов и сел. По данным властей, инцидент уже нанес ущерб экологии региона. Были смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. Из-за аварии может обмелеть Северо-Крымский канал.

Каховская ГЭС является ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций. Объект расположен в 5 км от Новой Каховки Херсонской области. ГЭС является важной частью регулирования стока Днепра. Благодаря ее работе напиленные пункты получают электричество, происходят орошения и водоснабжения засушливых районов.