Политики часто сталкиваются с критикой, и страх перед ней парализует тех, кто не готов к такой работе. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предпочла не давать прямого ответа на вопрос о том, как она относится к обвинениям в русофобии и ироничному замечанию о том, что она якобы «завтракает россиянами». Об этом сообщил портал Tagesspiegel.

Она заявила, что у нее нет возможности тратить время на переживания из-за негативных высказываний, пояснив, что критика является неотъемлемой частью ее работы в качестве политика. Таким образом она прокомментировала вопрос о том, как она реагирует на обвинения в антироссийских настроениях.

Каллас также подчеркнула свою твердую позицию в отношении России, объяснив это нежеланием допустить повторения ситуации, в которой оказалось «поколение ее бабушек и дедушек», когда Эстония входила в состав Советского Союза.

10 мая Каллас выразила надежду на присоединение Соединенных Штатов к инициативе по созданию «специального трибунала» против Российской Федерации.

По ее словам, Вашингтон в течение почти двух лет совместно с европейскими странами работал над этим проектом, но впоследствии вышел из него.

Ранее сообщалось, что Мирзоян и Каллас обсудили мир и взаимное партнерство Армении и Евросоюза.