«Как немцы при Гитлере»: украинская бабушка сравнила ТЦК с мародерами из-за мобилизации гуся

В Херсонской области произошел курьезный случай. Как пишет телеграм-канал SHOT, сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата, ТЦК) приехали забирать местного жителя, но не застали его дома.

Как отмечают очевидцы, работники ТЦК, видимо, не хотели возвращаться к начальству с пустыми руками, поэтому ТЦК взломали гусятник и схватили первую попавшуюся птицу. Все это происходило на глазах у пожилой хозяйки, которая пыталась защитить свое имущество с помощью палки, но становить мужчин не смогла.

На распространившихся в СМИ кадрах женщина в резкой форме выражает недовольство действиями ТЦК, сравнивает их с мародерами и даже с немцами времен Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие ударили по судну с грузами НАТО в одесском порту.