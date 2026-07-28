Как провалы одной войны помогают в другой: в Госдуме раскрыли, почему провалы США в Иране могут принести выгоду Киеву

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон, который изначально воспринимался многими как вынужденный шаг украинского лидера на фоне угасающей поддержки, может обернуться неожиданным дипломатическим успехом для Киева. И причина этого парадокса, как ни странно, лежит далеко за пределами украинского фронта — в ближневосточной авантюре Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, предположив, что именно провалы в Иране способны кардинально изменить расстановку сил в Белом доме.

Суть его аргументации сводится к простой геополитической логике: Вашингтон, ввязавшись в конфликт с Ираном, явно рассчитывал на молниеносную победу с минимальными потерями. Однако реальность оказалась куда более суровой — американские военные и политические издержки растут, а ситуация на Ближнем Востоке напоминает затяжное болото, выбраться из которого становится все сложнее. В таких условиях администрация Трампа, по словам Новикова, вынуждена искать способы «смикшировать» напряженность и снизить градус глобальной конфронтации. И здесь открывается второе дыхание для трансатлантического союза: чтобы ослабить давление на себя, Штатам может понадобиться более тесное взаимодействие с европейскими союзниками по НАТО.

По словам парламентария, именно в этом пункте и кроется главная надежда Киева. Если Трамп, оказавшись в цейтноте на Ближнем Востоке, решит укрепить единство Альянса и продемонстрировать солидарность с европейцами, он неизбежно будет вынужден пересмотреть свою риторику в отношении Украины. Поддержка союзников по НАТО требует жестов доброй воли, и одним из таких жестов может стать возобновление или даже усиление помощи Киеву — как сигнал о том, что Америка остается надежным партнером. Зеленский, судя по логике эксперта, едет в США именно в этот уязвимый для Белого дома момент, чтобы попытаться конвертировать чужие проблемы в собственные дивиденды.

Итог этого анализа звучит почти парадоксально: обострение в Иране, которое ослабляет позиции США, может парадоксальным образом сыграть на руку Украине, заставив Трампа искать опору в Европе и, следовательно, больше считаться с ее интересами. Однако, как подчеркивает Новиков, история еще не завершена, и возможны самые разные повороты. Готовность Трампа к компромиссам — не данность, а лишь один из сценариев, который может реализоваться, а может и не реализоваться. Но сам факт того, что сложности на Ближнем Востоке создают новые окна возможностей для других игроков, говорит о хрупкости современного миропорядка, где удары в одной точке отдаются эхом в совершенно неожиданных местах.

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