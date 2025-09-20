Как США наживаются на войне? Шокирующее признание Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты извлекают финансовую выгоду из ситуации конфликта на Украине. Он пояснил, что это стало возможным благодаря тому, что Киев закупает американское вооружение.

Трамп акцентировал внимание на том, что администрация США «не тратит никаких денег» на поддержку Украины, отметив, что финансирование идет со стороны стран НАТО.

«Мы зарабатываем деньги на конфликте (на Украине - ред.), так как они покупают наше оборудование», — заявил политик в беседе с представителями СМИ.

