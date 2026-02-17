Вашингтон готов проводить ядерные испытания, но отказался от взрывов мегатонного класса

Вашингтон рассматривает возможность возобновления ядерных испытаний на паритетных началах с Москвой и Пекином, однако не намерен проводить взрывы мегатонного класса в атмосфере. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Американское внешнеполитическое ведомство также констатировало отсутствие каких-либо договоренностей с Россией о продолжении соблюдения ограничений в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истек 5 февраля 2026 года.

Ситуация вокруг ДСНВ остается неопределенной. Осенью 2025 года президент России Владимир Путин предложил Вашингтону взаимно придерживаться количественных лимитов договора в течение года после истечения его срока — до 5 февраля 2027 года. Однако, как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва так и не получила официального ответа от американской стороны на эту инициативу.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что ДСНВ «больше не выполняет свою функцию» и Вашингтон намерен вести переговоры о новом соглашении с позиции силы, настаивая на участии в них Китая . В МИД РФ, в свою очередь, подчеркивали, что стороны больше не связаны обязательствами по договору и вольны в выборе дальнейших шагов, однако Россия будет действовать ответственно и взвешенно, анализируя военную политику США.

Идея возобновления ядерных испытаний обсуждается в администрации США не первый месяц. Еще в октябре 2025 года Дональд Трамп поручил Пентагону быть готовым к проведению тестов «на равной основе» с Россией и Китаем. При этом американская сторона подчеркивает, что речь не идет о масштабных атмосферных взрывах, запрещенных международными соглашениями. Последнее ядерное испытание США провели в 1992 году, после чего действовал мораторий. Возобновление тестов может стать ответом на разработку Россией новых систем доставки, таких как подводный беспилотник «Посейдон» и крылатая ракета «Буревестник», хотя их испытания не являлись ядерными взрывами.

Ранее стало известно о том, что американский самолет-разведчик подал сигнал SOS у берегов Англии.