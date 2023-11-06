Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что уже через год Запад сможет сократить финансовую помощь его стране. По мнению главы киевского режима, государство ждет рост экономики, сокращение бюджетного дефицита и возвращение беженцев.

Политолог Александр Андрианов усомнился в заявлениях Зеленского, отметив, что тот живет в собственном сказочном мире. В реальности же подобные события навряд ли произойдут.

«Какой рост экономики?! Нынешний министр обороны Украины Рустем Умеров, будучи председателем Фонда госимущества, распродал все более-менее лакомые кусочки страны западным партнерам. Украина по уши в долгах и кредитах, а практически все здоровое мужское население страны истреблено», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Никакие беженцы, считает эксперт, назад уже не вернутся. И в спокойные времена из Украины уезжали сотнями тысяч за лучшей долей. Теперь же люди устроились на новых местах, более-менее наладили быт, кто-то нашел работу. Мало кто захочет бросить все и начать жизнь сначала на руинах и в нищете. Зеленскому, считает политолог, впору думать не о том, как экономику восстанавливать. Ему надо обеспокоиться вопросом, сохранит ли украинская нация свое существование в принципе.

«От кого женщины будут рожать детей? За счет кого страна будет восстанавливать демографическую ситуацию? Какая уж тут экономика! В лучшем случае Украину ждет судьба третьих стран мира — бедность, разруха, голод и тотальная нищета. И то лишь в том случае, если она вообще сохранит свое существование хоть в каком-то виде», — отметил Андрианов.

Запад, по словам собеседника, навряд ли выдержит год, о котором просит Зеленский. Максимум, чем ограничатся США и их союзники, это формальные подачки. На Украине уже давно поставили жирный крест. Оружие, которое им поставляют, оказывается у террористов, а выделяемые деньги разворовываются в невиданных масштабах, и Запад устал это терпеть.

«В первую очередь устали простые избиратели. Свидетельством тому — успехи партии «Альтернатива для Германии», представитель которой победил в голосовании на востоке страны. Показательна и победа партии Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии. И те, и другие выступают за незамедлительное прекращение какой бы то ни было поддержки Украины», — заключил эксперт.

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