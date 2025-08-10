Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что солдатам Вооруженных сил страны больше не за что сражаться. Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале.

"А за что, собственно говоря, сейчас воюет украинский солдат? Что он защищает? Говорят, родину. Какую Родину?", — задается вопросом Азаров.

Никакой родины уже давным-давно нет, так как недра ее переданы иностранцам, промышленные предприятия и сельское хозяйство проданы, пояснил он.

Сейчас ВСУ сражаются не за родину, а за президента Украины Владимира Зеленского.

"Неужели он так дорог, чтобы за Зеленского сотни тысяч людей класть в могилу?", — восклицает Азаров.

