«Какую Родину вы защищаете?» Бывший премьер Азаров обратился к ВСУ с посылом
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что солдатам Вооруженных сил страны больше не за что сражаться. Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале.
"А за что, собственно говоря, сейчас воюет украинский солдат? Что он защищает? Говорят, родину. Какую Родину?", — задается вопросом Азаров.
Никакой родины уже давным-давно нет, так как недра ее переданы иностранцам, промышленные предприятия и сельское хозяйство проданы, пояснил он.
Сейчас ВСУ сражаются не за родину, а за президента Украины Владимира Зеленского.
"Неужели он так дорог, чтобы за Зеленского сотни тысяч людей класть в могилу?", — восклицает Азаров.
