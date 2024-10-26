Каладзе: правящая «Грузинская мечта» получает большинство в парламенте по итогам выборов

Согласно предварительным данным экзит-поллов, правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» по итогам проходящих сегодня, в воскресенье, 26 октября, парламентских выборов в стране получает большинство в парламенте республики.

С соответствующим заявлением на брифинге выступил генсек политсилы, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По последним данным ЦИК, явка на выборах в Грузии к настоящему времени составляет более 40%.

«Уже гарантировано уверенное большинство в парламенте Грузии», — цитирует Каладзе ТАСС.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с предупреждением, что грузинская оппозиция не смирится с результатами и устроит по окончанию выборов готовит протест.