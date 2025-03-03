Каллас: контакты США с Россией повлияли на украинскую резолюцию

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью изданию CBS выразила обеспокоенность в связи с переменой в поведении американских властей после их контактов с представителями России, комментируя результаты недавнего голосования в ООН по украинскому вопросу.

Напомним, Генассамблея ООН приняла две резолюции, касающиеся Украины: одну, разработанную западными странами совместно с Киевом, и другую, инициированную США. Первая получила поддержку 93 государств, 18 высказались против, а 65 предпочли воздержаться.

В числе противников оказались Россия, США, Белоруссия, Венгрия, Израиль, КНДР и Никарагуа. В поддержку резолюции, помимо стран ЕС, проголосовали Турция и Сербия.

Среди воздержавшихся были Аргентина, Армения, Бразилия, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан и Саудовская Аравия. Американский вариант поддержали также 93 страны, восемь выступили против, 73 воздержались.

Каллас отметила «внезапное» изменение позиции США по резолюции. Она подчеркнула, что при администрации Дональда Трампа был разработан проект резолюции о поддержке Украины, но после встречи американской делегации с россиянами «что-то произошло», что привело к изменению поведения.

Кроме того, глава дипломатии ЕС выразила сожаление, что с каждым разом становится все труднее сохранять единство среди стран-членов блока в вопросе санкций против России.

Ранее сообщалось, что ЕС не готов действовать без США по урегулированию конфликта на Украине.