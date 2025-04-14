Каллас назвала количество снарядов, которые в ЕС собрали для Украины

Страны ЕС уже смогли собрать две три из обещанных в качестве помощи Украине артиллерийских снарядов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас. Ее слова привел «Коммерсантъ».

Ранее Каллас заявляла, что ЕС стремится собрать 2 млн артиллерийских снарядов в качестве помощи ВСУ. Теперь дипломат сообщила, что большая часть от задуманного уже выполнено.

«Рада видеть, что у нас уже есть две трети от моей инициативы по боеприпасам. Но, конечно, нам нужно сделать больше», — указала она.

Каллас добавила, что ЕС хочет на протяжении 2025 года выделить Киеву €23 млрд. Вдобавок к этому, Европе стоит оказать жесткое давление на Россию.

Ранее Каллас сообщила, что встреча государств из «коалиции желающих» по Украине завершилась полным провалом. Все собравшиеся не сумели найти общий язык и договориться о совместных действиях. По заявлению главы дипломатии Европейского союза, «у разных государств-членов разные мнения», а начавшееся обсуждения еще не завершились.