Руководитель дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что переговоры стран — участниц «коалиции желающих» по предоставлению гарантий Киеву в случае урегулирования противостояния, включая отправку западных войск, потерпели крах. Ее слова привела газета The Telegraph.

Каллас задали вопрос о том, удалось ли в ходе переговоров добиться какого-либо понимания по «застопорившимся» планам Коалиции, но она ответила отрицательно.

По заявлению главы дипломатии Европейского союза, «у разных государств-членов разные мнения», а начавшееся обсуждения еще не завершились. При этом слова Каллас практически были опровергнуты министром обороны Великобритании Джоном Хили, который сообщил о «хорошем продвижении» в работе над планами членов коалиции.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что странам Центральной Азии надо перетерпеть нахождение Каллас у руля главы европейской дипломатии.