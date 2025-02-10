Для Российской Федерации крайне важно, чтобы будущие мирные договоренности с Украиной были заключены законным правительством этой страны. Это особенно актуально в контексте недавнего указа Владимира Зеленского, запрещающего переговоры с Россией. На это обратил внимание Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, в беседе с РИА Новости.

Постпред акцентировал внимание на том, что действия Зеленского и его приближенных могут затруднить будущие переговоры и последующее закрепление их результатов.

Таким образом Небензя дословно повторил тезисы, которые ранее были озвучены президентом России Владимиром Путиным в контексте возможных мирных переговоров между Москвой и Киевом.

«Если переговоры будут нелегитимными, значит и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными. Принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия», — сказал Небензя.

В контексте ситуации на Украине возникает вопрос: кто будет ставить подпись под возможными мирными соглашениями и как они будут оформлены с юридической точки зрения, порассуждал Небензя.

«Зеленский своим указом запретил переговоры с Россией, а полномочия главы киевского режима и так истекли в мае прошлого года и, согласно конституции Украины, не могут быть продлены», — напомнил российский постпред.

Ранее сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский впервые за несколько лет выразил готовность к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если это будет необходимо для урегулирования конфликта и будет без иных вариантов.