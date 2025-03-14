Каллас: США не примут условия РФ по Украине без одобрения ЕС

В интервью Bloomberg глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас сообщила , что Соединенные Штаты Америки держат Евросоюз в курсе переговоров, касающихся ситуации на Украине, в том числе о деталях встреч в Саудовской Аравии и Москве.

Согласно ее заявлению, госсекретарь США Марко Рубио поделился с ЕС информацией об обсуждениях, прошедших в Саудовской Аравии.

В свою очередь спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф полетел в Москву и также должен проинформировать Евросоюз об итогах переговоров.

Каллас подчеркнула, что американская сторона заверила ЕС в том, что не примет условия Российской Федерации, которые предварительно не будут одобрены Евросоюзом.

Также глава евродипломатии признала, что страны G7 все еще не достигли соглашения по тексту в заявлении по итогам встречи руководителей МИД «Большой семерки» (G7) в Канаде. Она отметила, что вопросы, из-за которых возникли разногласия, касаются Ближнего Востока и Украины.

Ранее Стармер, Макрон и Каллас единогласно заявили о «мяче на стороне России».