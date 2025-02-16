Камала Харрис анонсировала сбор денег на борьбу с политиками Трампа

Об этом со ссылкой на ее обращение сообщает РИА Новости.

Проигравшая президентские выборы Дональду Трампу бывшая вице-президент США Камала Харрис анонсировала сбор средств на борьбу с членами администрации действующего президента и укрепление Демократической партии.

Харрис просит американцев сделать вклад в размере $10.

«Первые недели администрации Трампа показали, насколько нам критически важно иметь сильную Демократическую партию», - говорится в тексте обращения Харрис.

Харрис утверждает, что демократам сейчас нужны средства на организацию борьбы с «республиканскими атаками» против различных программ, реализацию которых ждут граждане США, а также на то, чтобы вернуть контроль над палатой представителей и сенатом на следующих промежуточных выборах в конгресс 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Харрис сможет баллотироваться на пост президента США в 2028 году.