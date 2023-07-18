Канада осудила отказ России продлевать зерновую сделку

Министерство иностранных дел Канады сделало заявление в связи с выходом России из зерновой сделки. Глава канадского МИДа Мелани Джоли призвала пересмотреть такое решение российской стороны. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 18 июля, заявлении.

«Канада решительно осуждает решение Российской Федерации выйти из участия в Черноморской инициативе, достигнутой при посредничестве ООН и Турции в рамках Стамбульских соглашений 2022 года», – отметила Джоли.

Она добавила, что приостановка участия России в черноморской инициативе является блокадой украинских портов в Черном море. Также, по словам Джоли, такие шаги России существенно повлияют на продовольственный экспорт в мире и безопасность в Черном море.

В понедельник, 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о приостановке участия в зерновой сделке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона вернется к исполнению своих обязательств в рамках этой инициативы, но только после того, как ее требования будут выполняться.

Впервые зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Ее главная цель – доставка зерна из украинских портов нуждающимся странам. Для этого Россия разблокировала для украинских судов черноморские коридоры и выдвинула ряд требований. Ни одно из них, по словам Пескова, не было выполнено.

Ранее о бесперспективности участия РФ в зерновой сделке говорил президент Владимир Путин.