Канада отправит Украине более 800 БПЛА на 95 млн долларов

Украина в ближайшее время получит от Канады более 800 беспилотных летательных аппаратов, сообщил министр обороны североамериканской страны Билл Блэр.

Как пишет CTV News, речь идет о поставке БПЛА на сумму свыше 95 млн долларов. Ожидается, что Канада передаст указанные БПЛА уже в начале апреля нынешнего года.

«Речь идет о дронах SkyRanger R70, которые могут нести различные системы камер и полезную нагрузку для обнаружения и идентификации целей. Беспилотник самолетного типа способен переносить до 3,5 кг», — приводится в публикации.

С начала Россией СВО Канада потратила на поддержку Украины порядка 9,7 млрд долларов, из которых 2,4 млрд на военную помощь.

Под Брянском в ночь на 20 февраля силы ПВО сбили летевший атаковать Брянскую область вражеский беспилотник. На место уже выехали региональные оперативные и экстренные службы, сообщил губернатор Александр Богомаз.