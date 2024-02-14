Канада попросила дополнительное время для ответа по делу эсэсовца Хунки

Дипломаты из МИД Канады запросили дополнительное время для ответа по делу бойца эсэсовской дивизии «Галичина» Ярослава Хунки. Соответствующее заявление сделал российский посол в канадской столице Олег Степанов, его слова передает информагентство РИА Новости .

Представитель российской дипломатической миссии уточнил, что власти Канады готовятся к ответу по существу на заданные Россией вопросы.

Степанов подчеркнул, что ранее Канада отказала РФ в экстрадиции 98-летнего эсэсовца, указав на формальный повод – отсутствие договора об экстрадиции между странами.

Исходя из этого он задался вопросом, станут ли канадские власти так же подробно изучать прошлое Хунки и его причастность к геноциду. Представитель дипмиссии также заявил о своей надежде на то, что власти заинтересуются вопросом, каким образом нацист получил канадское гражданство.

Согласно информации обвинения, Хунка ранее совершал преступления против мира и безопасности человечества. Учтоянется, что он принимал участие в карательных акциях во Львовской области во время Великой Отечественной войны.