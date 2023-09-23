Канада поставит Украине 35 новых дронов
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Канада отправит Украине 35 БПЛА и поможет в обслуживании танков в качестве нового пакета военной помощи. Соответствующее заявление сделал премьер-министр государства Джастин Трюдо, сообщает канадское издание CBC News.
Трюдо рассказал, что поставляемые БПЛА будут оснащены камерами. Он также добавил, что его страна отправит украинскому правительству боеприпасы и легкую технику, а также поможет обслуживать немецкие танки Leopard 2.
Накануне у Трюдо и украинского лидера Зеленского состоялись переговоры. Сообщается, что они обсудили сотрудничество между странами в сфере обороны и воплощении в жизнь «формулы Зеленского».
Недавно сообщалось о том, что Канада выделит Украине почти полмиллиарда долларов и поставит танки Leopard 2 в качестве военной помощи. Уточняется, что средства и техника отправятся на Украину в течение нескольких последующих лет. Количество немецких танков, которые будут отправлены Киеву не сообщается.