Канада поставит Украине 35 новых дронов

Трюдо рассказал, что поставляемые БПЛА будут оснащены камерами. Он также добавил, что его страна отправит украинскому правительству боеприпасы и легкую технику, а также поможет обслуживать немецкие танки Leopard 2.

Накануне у Трюдо и украинского лидера Зеленского состоялись переговоры. Сообщается, что они обсудили сотрудничество между странами в сфере обороны и воплощении в жизнь «формулы Зеленского».

Недавно сообщалось о том, что Канада выделит Украине почти полмиллиарда долларов и поставит танки Leopard 2 в качестве военной помощи. Уточняется, что средства и техника отправятся на Украину в течение нескольких последующих лет. Количество немецких танков, которые будут отправлены Киеву не сообщается.